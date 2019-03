Kosovo: Usa, Serbia deve riconoscere indipendenza e sovranità del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve riconoscere l’indipendenza e la sovranità territoriale del Kosovo, e viceversa. Lo ha dichiarato il vice assistente del segretario di Stato statunitense per gli Affari europei ed eurasiatici, Matthew Palmer, intervenuto al Forum economico di Delfi attualmente in corso in Grecia. Stando alle informazioni diffuse dal quotidiano serbo “Danas”, il funzionario Usa avrebbe affermato che il dialogo tra Belgrado e Pristina si deve concludere con il reciproco riconoscimento dei due paesi. “Vogliamo solo aiutare entrambi i paesi ad ottenere ciò che cercano. (segue) (Kop)