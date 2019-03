Kosovo: presidente parlamento Veseli, governo a rischio se mette in dubbio rapporti con Usa (2)

- L'uscita odierna da parte del presidente del parlamento corrobora gli scenari di un possibile cambio di coalizione di governo, preannunciati dalla stampa locale. La Lega democratica del Kosovo (Ldk), principale partito dell'opposizione, sta gradualmente cambiando la sua posizione favorevole a elezioni anticipate per puntare invece sulla formazione di un "ampia" coalizione di governo di transizione. Commentando il recente incontro tra il presidente kosovaro Hashim Thaci e il leader dell'Ldk, l'ex premier Isa Mustafa, il quotidiano "Zeri" ha scritto che il capo dello Stato punta ad essere "il padrino" di una nuova coalizione di governo guidata dal Partito democratico del Kosovo (Pdk) e l'Ldk. Mustafa ha commentato il recente incontro con Thaci osservando che nel colloquio "ha espresso la sua preoccupazione e quella dell'Ldk per la situazione in cui la coalizione di governo ha portato il paese" e ha invitato il presidente ad abbandonare la posizione favorevole alla modifica dei confini con la Serbia in modo da permettere ampie convergenze volte al rilancio del dialogo. (segue) (Kop)