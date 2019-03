Kosovo: Usa, Serbia deve riconoscere indipendenza e sovranità del paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato dell’ambasciata arriva all’alba della visita ufficiale in Kosovo del sottosegretario di Stato statunitense per gli Affari politici, David Hale, in programma per le giornate dell’8-9 marzo. Stando alle informazioni diffuse dal quotidiano “Zeri”, il funzionario Usa incontrerà tutti i vertici politici ed istituzionali del paese. (Kop)