I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: presidente parlamento Veseli, governo a rischio se mette in dubbio rapporti con Usa - Ogni governo che mette in dubbio i rapporti del Kosovo con gli Stati Uniti rischia di cadere: è l'ammonimento lanciato oggi da Mitrovica dal presidente del parlamento e leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli. Secondo Veseli, riferisce l'emittente "Rtk", è gravissimo che il migliore alleato del Kosovo, ovvero gli Stati Uniti, abbiano messo in dubbio la loro presenza militare nel paese: "Ogni governo può cadere, mentre Bondsteel (la base militare Usa in Kosovo) non può", ha detto. "Nessuno governo può mettere in dubbio i rapporti sacri con gli Stati Uniti. Avete notato che mi sono ritirato da questo dibattito e mi vergogno del modo in cui sono trattati i cittadini. Questo non è il modo giusto di trattare le cose; abbiamo degli obblighi", ha dichiarato Veseli, leader di uno dei partiti chiave della coalizione di governo a Pristina. Sempre oggi il primo ministro Ramush Haradinaj, leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), parlando dalla località di Gjilan ha ribadito che "la questione dei dazi (all'importazione dei prodotti serbi e bosniaci) è decisa; rimarranno in vigore fino al reciproco riconoscimento (tra Serbia e Kosovo)". (segue) (Res)