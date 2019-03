Serbia: ministro Interno scrive a Interpol su nuova richiesta candidatura di Pristina (9)

- Diverse sono state le reazioni di Pristina al risultato di novembre: secondo il presidente kosovaro Hashim Thaci "non ci sono vincitori". "Hanno perso sia il Kosovo che la Serbia" ha affermato Thaci commentando l'esito del voto con cui l'Assemblea generale dell'Interpol ha respinto l'adesione di Pristina. Thaci si è detto deluso dal risultato odierno e ha spiegato che "nel processo di integrazione ci troviamo ad un punto che richiede riflessione, in quanto la Serbia sta facendo pressioni sugli stati membri dell'Interpol". Il presidente kosovaro ha ringraziato tutti i paesi che hanno votato in favore dell'adesione sostenendo "il percorso del Kosovo come stato indipendente". (segue) (Seb)