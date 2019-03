Difesa: Marina ed Esercito rimuovono 130 ordigni esplosivi dal lago di Garda (3)

- Gli specialisti dell’Esercito costituiscono i nuclei Eod (acronimo inglese per Explosive Ordnance Disposal) e hanno la competenza per questo tipo di interventi in ambito nazionale, oltre a vantare una lunga esperienza nelle missioni operative svolte all’estero in Kosovo, Libano e Afghanistan. Tale esperienza all'estero, unitamente al costante addestramento, conferisce agli specialisti dell’Esercito la connotazione “Dual-Use”, ovvero la capacità d’intervenire a supporto della comunità nazionale su tutto il territorio italiano. “Con questa operazione abbiamo completato i recuperi subacquei sui punti che ci erano stati segnalati da una ditta specializzata nelle ricerche di ordigni esplosivi alla quale il comune di Brenzone aveva assegnato tale mandato. Sono molto orgoglioso e soddisfatto delle attività che abbiamo condotto nel lago di Garda negli ultimi anni”, ha dichiarato il comandante del nucleo Sdai, il capitano di corvetta Marco Cassetta. “Gli interventi che abbiamo svolto su richiesta della prefettura di Verone hanno permesso di rimuovere 7.669 ordigni che, nel 1954, erano stati proiettati in queste acque a seguito di un’esplosione avvenuta all’interno di un deposito presente sull’isola di Trimelone”, ha aggiunto il capitano. (Com)