Serbia: manifestazioni antigovernative giunte alla tredicesima settimana (5)

- Nel frattempo il presidente Vucic ha reagito attraverso gli organi di stampa parlando di "manovre" dietro alle proteste di piazza non solo da parte di oppositori interni come Dragan Djilas e Vuk Jeremic, ex esponenti del Partito democratico (Ds) e fondatori di nuove forze d'opposizione, ma puntando anche il dito contro "qualcuno in Kosovo" pronto a sostenere la destabilizzazione delle autorità di Belgrado. "È sufficiente vedere i report dei media kosovari per scoprire chi sta dietro queste proteste, chi vuole buttarmi giù. È molto chiaro", ha detto Vucic alla stampa locale il mese scorso, aggiungendo di essere intenzionato a lasciare il paese se le proteste riusciranno a produrre come risultato un cambio al potere senza delle elezioni regolari. "Se le proteste avranno successo e porteranno ad una mia destituzione, non ho più ragione di restare in questo paese. Ho troppi anni per attendere una qualche altra opportunità e per sperare che le cose qui si aggiustino", ha detto il capo dello Stato. (Seb)