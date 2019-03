Nato: comandante a Bondsteel, nessun cambio nella missione Usa in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono cambi in vista nella missione militare statunitense in Kosovo: queste decisioni vengono prese dai politici. Così Rou Macaraeg, comandante della base militare Usa di Bondsteel, dove sono dispiegati buona parte dei 650 soldati statunitensi in Kosovo, ha ridimensionato le indiscrezioni stampa secondo cui Washington starebbe valutando un ritiro della sua presenza nel paese balcanico nel caso in cui Pristina insisterà nel non voler annullare i dazi all'importazione di prodotti serbi. Parlando all'agenzia di stampa serba "Tanjug", il comandante Usa ha ricordato che l'ambasciata di Washington a Pristina è stata molto chiara: "La missione Nato Kfor rimane impegnata nel paese come sottolineato dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza Onu", ha ribadito Macaraeg. (segue) (Kop)