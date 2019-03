Nato: comandante a Bondsteel, nessun cambio nella missione Usa in Kosovo (2)

- Gli Stati Uniti potrebbero valutare il ritiro della loro presenza militare in Kosovo nel caso in cui il governo di Pristina continuerà ad ignorare gli appelli internazionali per cancellare i dazi all'importazione di prodotti serbi e bosniaci. Questa misura radicale sarebbe stata prospettata la scorsa settimana dalla delegazione statunitense in visita a Pristina, guidata dal direttore per gli Affari europei e da quello per i Balcani all'interno del Consiglio di sicurezza nazionale, rispettivamente John Erath e William Berkley. Fonti del portale d'informazione "Gazeta Express" hanno rivelato tale scenario, secondo cui sarebbe a rischio la presenza di 650 soldati statunitensi al momento in Kosovo, principalmente nella base militari di Bondsteel. "Hanno minacciato il fatto che gli Stati Uniti potrebbero ritirare le loro truppe dal Kosovo come fatto in Siria", ha dichiarato la fonte, che ha assistito agli incontri della scorsa settimana tra i vertici politici kosovari e la delegazione Usa. (segue) (Kop)