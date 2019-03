Kosovo: Lista serba invita comunità internazionale a reagire a parole premier Haradinaj

- La comunità internazionale dovrebbe reagire e condannare le minacce contro "il nostro popolo nel nord del Kosovo": è quanto affermato dalla Lista serba, dopo le ultime dichiarazioni del premier kosovaro Ramush Haradinaj secondo cui l'Esercito del Kosovo sarà presente nel nord del paese in caso di minacce da parte delle Forze armate serbe. “Posso assicurare che gli albanesi non attaccherebbero mai il nord come dichiarato dal presidente (serbo) Vucic. In ogni caso, chiunque tocchi i confini del Kosovo ci troverà al confine, e questo dovrebbe essere chiaro a tutti", ha dichiarato nel fine settimana Haradinaj. "Speriamo che, a seguito di queste dichiarazioni, la comunità internazionale comprenderà il perché la Lista serba è contraria all'istituzione dell'Esercito del Kosovo e il suo apparente obiettivo di invadere il nord ed espellere i serbi dal Kosovo", dichiarano dalla Lista serba come riportato dal quotidiano "Koha". (segue) (Kop)