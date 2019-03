Kosovo: Lista serba invita comunità internazionale a reagire a parole premier Haradinaj (3)

- "L'esercito del Kosovo avrà 5000 militari attivi e 3000 riservisti", ha annunciato nelle scorse settimane il comandante delle Ksf Rama, parlando alla stampa locale sulla trasformazione delle Ksf in un esercito regolare. Il comandante kosovaro ha quindi confermato il numero di truppe precedentemente diffuso dalla stampa della regione balcanica. Secondo Rama, il ministero delle Ksf ha chiesto e ottenuto dal governo 5,5 milioni di euro nel quadro del piano di spesa 2019 precisando che ci sarà un graduale aumento del bilancio per il settore ogni anno. Secondo il comandante, le Ksf nonostante il nome che rimarrà quello attuale saranno un esercito regolare. Durante i prossimi anni, ha aggiunto, le Ksf recluteranno le nuove generazioni nelle proprie fila caratterizzandosi per essere una struttura aperta a tutti i cittadini del Kosovo che vogliono servire il paese. (segue) (Kop)