Kosovo: Tribunale speciale Uck, proseguono chiamate per interrogatori a l'Aja (6)

- Il presidente, il primo ministro e il presidente del parlamento del Kosovo, rispettivamente Hashim Thaci, Ramush Haradinaj e Kadri Veseli, hanno espresso nel mese di gennaio il loro sostegno agli ex combattenti dell'Esercito di liberazione del Kosovo chiamati a l'Aja per essere ascoltati dal Tribunale speciale. Tra questi Rrustem Mustafa e Sami Lushtaku, già recatisi a l'Aja e per cui il presidente Thaci ha elogiato la prontezza nel rispondere alla richiesta del Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Uck. Thaci non ha mancato di sottolineare che quella dell'Uck alla fine degli anni Novanta è stata "una guerra giusta e nobile" e si è detto fiducioso sull'esito delle indagini. Anche Haradinaj e Veseli hanno parlato di una "guerra pura e sacra" e questo, a loro modo di vedere, sarà provato nuovamente a l'Aja. (segue) (Kop)