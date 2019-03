Serbia: manifestazioni antigovernative giunte alla tredicesima settimana

- Migliaia di cittadini serbi sono scesi in piazza ieri sera, per la tredicesima tappa di un ciclo di manifestazioni nate a dicembre dopo l’attacco subito da ignoti dal rappresentante dell’opposizione Borko Stefanovic. Lo riferisce l’emittente “B92”, aggiungendo che i manifestanti hanno marciato per le strade di Belgrado esponendo slogan contro il governo e contro il presidente, Aleksandar Vucic. Le proteste, partite inizialmente dalla capitale, si sono estese progressivamente in decine di città del paese fino a coinvolgere una sessantina di comuni e arrivare persino a Gracanica, località a maggioranza serba del Kosovo. Le sfilate per le strade cittadine continuano ad essere caratterizzate dall'assenza di una dirigenza politica: i rappresentanti dell'opposizione sono stati infatti solo nell'ultimo periodo invitati ad aderire alle richieste della piazza attraverso la firma di un documento denominato "Accordo per la gente". (segue) (Seb)