I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia: relatore Ue McAllister, Bruxelles non partecipa a dibattito su modifica confini fra Belgrado e Pristina - L'Unione europea non è attivamente inclusa in un dibattito su un'ipotetica modifica dei confini fra Kosovo e Serbia: lo ha detto il relatore del parlamento europeo per la Serbia, David McAllister, per l'emittente "Radio slobodna Evropa". McAllister ha precisato di non ritenere che le elezioni europee previste a maggio possano influire sul dialogo fra Belgrado e Pristina. "Il dialogo è di importanza cruciale. L'Ue organizza questo dialogo già da alcuni anni, per far sì che entrambe le parti siano sedute al tavolo delle trattative e arrivare alla fine ad un accordo legalmente vincolante accettabile per entrambi", ha detto McAllister che dopo una visita di 4 giorni a Belgrado si recherà in Kosovo. (Res)