Kosovo: presidenza, squadra per dialogo con Serbia incline a sospensione dazi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni quotidiani, come "Bota Sot", hanno sottolineato in particolare le posizione divergenti tra il presidente Thaci e il premier Haradinaj sull'abolizione dei dazi. "Rimaniamo fedeli all'amicizia permanente e al coordinamento delle politiche con gli Stati Uniti", ha voluto assicurare il capo del governo, ma i media locali hanno evidenziato che per ora non sono state prese alcune decisioni concrete per sospendere i dazi del 100 per cento imposti sulle importazioni di prodotti serbi e bosniaci. Thaci ha invitato il governo a prendere decisioni "responsabili" alla luce della "posizione chiara" degli Stati Uniti, in modo da rilanciare il dialogo tra Pristina e Belgrado "per raggiungere un accordo comprensivo" sulla normalizzazione del rapporti. (Kop)