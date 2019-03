Nato: Stoltenberg a Sofia, Bulgaria partner impegnato, apprezzato e leale

- La Bulgaria contribuisce alla sicurezza condivisa ed è un partner impegnato, apprezzato e leale. Lo ha detto da Sofia, dove oggi è in visita, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel punto stampa con il primo ministro della Bulgaria, Bojko Borisov. "Vorrei iniziare ringraziando la Bulgaria per essere una alleata così impegnata e apprezzata nell'Alleanza. La Bulgaria contribuisce alla nostra sicurezza condivisa in molti modi diversi: partecipa a diverse missioni e operazioni Nato, gioca un ruolo strategico nella regione del Mar Nero, contribuisce alla nostra missione in Afghanistan, combatte contro il terrorismo internazionale, ha ricoperto un ruolo chiave per molti anni in Kosovo, nella nostra missione Kfor, fa anche parte della missione di addestramento della Nato in Iraq, ed è presente anche in altre missioni e operazioni della Nato", ha detto Stoltenberg. (segue) (Beb)