Serbia-Italia: Palazzo Chigi, premier Conte a Belgrado il 6 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Giuseppe Conte sarà in visita a Belgrado il 6 marzo, secondo quanto conferma una nota emessa oggi da Palazzo Chigi. Nei giorni scorsi l'ambasciatore d'Italia, Carlo Lo Cascio, ha avuto alcuni incontri con i vertici dello Stato serbo in cui è stato discusso il tema della prossima visita del presidente del Consiglio italiano. Il 25 febbraio il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto l'ambasciatore. Secondo un comunicato della presidenza serba, al centro del colloquio sono stati i temi relativi ai rapporti bilaterali e alla prossima visita di Conte in Serbia. I due interlocutori hanno anche discusso della prospettiva europea della Serbia e della situazione relativa al dialogo Belgrado-Pristina. Il presidente Vucic ha espresso soddisfazione per il livello delle relazioni bilaterali, aggiungendo che esiste spazio per approfondire la collaborazione economica. A ciò contribuirà la visita del premier Conte, che i due interlocutori vedono come occasione per un rafforzamento della cooperazione economica. (segue) (Seb)