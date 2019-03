Serbia: premier Brnabic riceve relatore europeo McAllister (2)

- Secondo quanto riporta la stampa locale, l'agenda prevede oltre ad un incontro con la premier serba presso la sede del governo anche un colloquio con il ministro degli Esteri, Ivica Dacic. Nella giornata di ieri McAllister è stato ricevuto dal presidente serbo, Aleksandar Vucic. Il capo dello Stato ha ribadito che Belgrado è disposta a riprendere il dialogo con Pristina nel momento in cui quest'ultima eliminerà i dazi imposti sulle merci serbe. Vucic ha aggiunto di aspettarsi che la comunità internazionale "non resti silente" di fronte al fatto che la parte albanese non ha finora adempiuto agli obblighi previsti dagli accordi sottoscritti con Belgrado. (Seb)