Kosovo: fonti stampa, partiti Pdk e Ldk puntano a nuova coalizione di governo (3)

- "In Kosovo è necessario creare un governo sostenuto da un’ampia coalizione, che rispecchi gli equilibri interni al parlamento", ha dichiarato nei giorni scorsi il leader della Lega democratica del Kosovo. Il partito di opposizione, nelle parole di Mustafa, è in grado di dare un grande sostegno in una eventuale coalizione di governo, grazie alla base di parlamentari di cui dispone. “Sono favorevole alla formazione di un esecutivo basato sulla rappresentazione politica in seno all’Assemblea nazionale. Considerando il numero di deputati dell’Ldk, siamo il più grande partito in parlamento, e questo dovrebbe dare sostegno alla posizione del primo ministro”, ha spiegato Mustafa. (segue) (Kop)