Serbia: ministro Interno scrive a Interpol su nuova richiesta candidatura di Pristina

- Il ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, ha scritto ai rappresentanti dell'Interpol chiedendo che non venga presa in considerazione la nuova richiesta di candidatura del Kosovo: secondo quanto riporta una nota di Belgrado, Stefanovic ha scritto al segretario generale dell'organizzazione internazionale di polizia, Jurgen Stock, e al presidente Kim Jong-yang. Il ministro ha spiegato che dall'ultima Assemblea generale dell'Interpol tenutasi a Dubai, quando fu rigettata la candidatura del Kosovo, "non si sono verificati dei cambiamenti fondamentali" da portare a rivedere la decisione di non accettare il Kosovo. "In realtà, l'unico cambiamento avvenuto è a favore della posizione della Serbia contro tale candidatura, e si vede dal numero crescente degli Stati che hanno ritirato il proprio riconoscimento del cosiddetto Kosovo", ha scritto Stefanovic. (segue) (Seb)