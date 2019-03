Kosovo-Serbia: presidente Thaci, "no a scambio territori, ma correzione dei confini" (2)

- Il presidente del Kosovo ha ammesso che attualmente il dialogo con Belgrado si trova in una situazione di impasse, a causa dell'introduzione da parte del governo di Pristina dei dazi del 100 per cento sulle importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia. La comunità internazionale ed in particolare gli Stati Uniti stanno premendo affinché Pristina rinunci ai dazi, riscontrando una forte resistenza del premier Ramush Haradinaj. "Per nessun prezzo o circostanza, dobbiamo permettere che gli interessi elettorali mettano a rischio il particolare ed eterno rapporto con gli Stati Uniti, difensori della nostra libertà e indipendenza", ha dichiarato Thaci. (segue) (Kop)