Kosovo: vicepremier Limaj, al lavoro per posizione univoca su dazi alla Serbia

- Il Kosovo sta cercando di trovare una posizione univoca sulla questione dei dazi all'importazione di prodotti serbi, in modo da riprendere il dialogo con Belgrado "come suggerito dai nostri amici americani". Lo ha dichiarato il vicepremier kosovaro Fatmir Limaj, dopo l'incontro di oggi, insieme agli altri componenti della squadra per i negoziati con Belgrado, con il presidente Hashim Thaci e la delegazione statunitense in visita a Pristina. Limaj ha detto di aver espresso "preoccupazione" per il comportamento della Serbia nei confronti del Kosovo e "per le interferenze quotidiane della Serbia in Kosovo e sui cittadini kosovari". Anche il ministro degli Esteri di Pristina, Behgjet Pacolli, ha commentato l'incontro avuto oggi con la delegazione Usa: "La decisione sui dazi è stata giusta e legittima - ha detto -. La nostra posizione sarà allineata in stretto coordinamento con gli alleati americani. Il Kosovo è stato sempre trionfante quando ha ascoltato i consigli americani". (Kop)