Kosovo: vicepremier Hoxhaj, rapporti con Usa a "livello più basso" da 15 anni

- I rapporti del Kosovo con gli Stati Uniti hanno toccato "il punto più basso" mai raggiunto fino ad ora: lo ha detto il vicepremier kosovaro, Enver Hoxhaj, dopo l'incontro di oggi, insieme agli altri componenti della squadra per i negoziati con Belgrado, con il presidente Hashim Thaci e la delegazione statunitense in visita a Pristina. Commentando tramite Facebook il colloquio odierno, Hoxhaj ha parlato di un "incontro eccellente" nel quale "abbiamo assicurato gli Stati Uniti per quanto riguarda l'impegno sul dialogo con la Serbia che deve concludersi con il reciproco riconoscimento e con l'adesione del Kosovo all'Onu". Secondo il vicepremier, "è tempo per noi, come leader delle istituzioni del Kosovo, di riflettere sulla richiesta in buona fede degli Stati Uniti per sospendere le tasse e aprire le porte ad un accordo entro quest'anno". (segue) (Kop)