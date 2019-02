Kosovo: vicepremier Hoxhaj, rapporti con Usa a "livello più basso" da 15 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante i miei 15 anni di esperienza in politica, posso dire che sfortunatamente siamo al più basso livello nei rapporti tra Kosovo e Stati Uniti, e questo dovrebbe essere motivo di preoccupazione per la politica e la società", ha affermato Hoxhaj. Anche il ministro degli Esteri di Pristina, Behgjet Pacolli, ha commentato l'incontro avuto oggi con la delegazione Usa: "La decisione sui dazi è stata giusta e legittima - ha detto -. La nostra posizione sarà allineata in stretto coordinamento con gli alleati americani. Il Kosovo è stato sempre trionfante quando ha ascoltato i consigli americani". (Kop)