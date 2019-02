I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: consigliere presidenza smentisce voci su "colloqui segreti" per accordo con Serbia - Non sono in corso "colloqui segreti" tra Kosovo e Serbia per il raggiungimento di un accordo finale sulla normalizzazione dei rapporti. E' quanto affermato dal consigliere del presidente kosovaro Hashim Thaci, Ardian Arifaj, smentendo nel corso di un'intervista al portale d'informazione "Klan Kosova" le notizie diffuse in questi giorni dalla stampa locale. Secondo il consigliere, nonostante l'attuale stallo causato dalla questione dei dazi, il dialogo tra Pristina e Belgrado è entrato nella fase finale e si può dire che c'è "un nuovo slancio" verso la fase finale dei negoziati. "Non ci sono colloqui segreti, e tanto meno accordi segreti. Ogni accordo che sarà raggiunto deve essere ratificato dai due terzi dei voti del parlamento. Non ci può essere un accordo segreto imposto ai cittadini", ha chiarito Arifaj. A suo modo di vedere, la demarcazione dei confini serbo-kosovari può portare solamente sviluppi positivi nella regione balcanica: "Un accordo pacifico avrà un ruolo di trasformazione per la nostra società nell'ottica del superamento delle divisioni etniche", ha concluso. (segue) (Res)