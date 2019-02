Kosovo-Serbia: ministro Esteri kosovaro Pacolli invia lettera a presidente Vucic

- Il ministro degli Esteri del Kosovo Behgjet Pacolli ha scritto una lettera aperta al presidente della Serbia Aleksandar Vucic, a seguito dell'incontro di quest'ultimo con i rappresentanti serbo kosovari. “Siamo scossi dal fatto che invece di essere un incontro di routine, per non dire costruttivo e pacifico, tu hai affermato che riferirai di questo incontro anche nelle corrispondenze di alto livello, persino con la Cina. Non comprendiamo la logica dei 'muri cinesi' tra i nostri due paesi in quanto rappresenta una violazione dell'approccio europeo", ha dichiarato Pacolli come riportato dal quotidiano "Kallxo". Pacolli ha quindi denunciato il tentativo del presidente serbo di "utilizzare i serbi della Repubblica del Kosovo come un muro di separazione per le nostre dispute inter-statali". Il ministro degli Esteri di Pristina ha inoltre assicurato che i serbi nel Kosovo vivono in piena sicurezza e, rivolgendosi a Vucic ha detto: "la tua negazione di questi fatti è un peccato". "E' tempo per la Serbia di permettere ai serbi di vivere le loro vite liberi dalle interferenze", ha concluso Pacolli.(Kop)