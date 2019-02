Serbia: presidente Vucic, autorità Pristina si comportano in modo irrazionale e irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Pristina si stanno comportando in modo "irrazionale e irresponsabile": lo ha detto oggi il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, secondo quanto riporta la stampa locale. Vucic, che si trova nel distretto di Jablanica (Serbia meridionale) per una tappa della campagna 'Il futuro della Serbia', ha osservato che dalla dirigenza kosovara "non potete mai sapere" cosa ci si può aspettare. "Il nostro obiettivo è la pace e per questo mi preoccupa tutto quello che gli albanesi (del Kosovo) sono pronti a fare. La gente però non deve preoccuparsi, noi proteggeremo il nostro popolo. A parte il fatto che il mio stile è un po' diverso, non amo minacciare ma guardo piuttosto al risultato alla fine della partita. E vincerà la Serbia", ha detto Vucic. Il capo dello Stato ha ribadito ieri, in un incontro con il relatore europeo David McAllister, che Belgrado è pronta a riprendere il dialogo nel momento in cui Pristina eliminerà i dazi del 100 per cento introdotti sulle merci serbe tre mesi fa. (Seb)