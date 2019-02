Serbia: ministro Esteri Dacic riceve relatore parlamento Ue McAllister

- Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha ricevuto oggi il relatore per la Serbia del parlamento europeo David McAllister, oggi in visita a Belgrado. Secondo una nota ministeriale, era presente all'incontro anche il ministro serbo per l'Integrazione europea, Jadranka Joksimovic. Al centro della riunione sono stati i temi relativi al percorso europeo della Serbia, l'agenzia delle riforme interne e la situazione regionale. Gli interlocutori hanno poi affrontato il tema del dialogo fra Belgrado e Pristina. A questo proposito McAllister ha concordato sull'opportunità di eliminare i dazi introdotti da Pristina sulle merci serbe. Allo stesso tempo il relatore ha auspicato un proseguimento del dialogo facilitato da Bruxelles. Il relatore del parlamento europeo per la Serbia, Davd McAllister, prosegue oggi una visita di quattro giorni avviata ieri a Belgrado. (segue) (Seb)