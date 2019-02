Kosovo: presidenza, squadra per dialogo con Serbia incline a sospensione dazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra kosovara per i negoziati sulla normalizzazione dei rapporti con la Serbia sarebbe incline alla sospensione dei dazi sulle importazioni di prodotti serbi e bosniaci. E' quanto rende noto l'ufficio stampa della presidenza kosovara, dopo l'incontro congiunto di oggi tra il presidente Hashim Thaci, i componenti della squadra di Pristina per i negoziati, e gli esponenti della delegazione Usa in visita in Kosovo, il direttore per gli Affari europei e quello per i Balcani presso il Consiglio nazionale si sicurezza, John Erath e Brad Berkley. Oltre al presidente Thaci, presenti alla riunione per la parte kosovara il ministro degli Esteri Behgjet Pacolli, i vicepremier Fatmir Limaj, Enver Hoxhaj e altri due co-presidenti del team per i negoziati con Belgrado, Dardan Gashi e Shpend Ahmeti. Secondo una nota della presidenza kosovara, al centro del colloquio vi è stata la necessità di rilanciare il dialogo tra Kosovo e Serbia, anche alla luce degli appelli da parte degli Stati Uniti per cancellare i dazi sui prodotti serbi. (segue) (Kop)