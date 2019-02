Kosovo: presidenza, squadra per dialogo con Serbia incline a sospensione dazi (2)

- Thaci ha ribadito che la priorità è sempre quella di non danneggiare i rapporti con gli Stati Uniti. I componenti della squadra per i negoziati, da parte loro, hanno espresso preoccupazione per le azioni aggressive da parte di Belgrado, ma al contempo avrebbero manifestato la loro disponibilità a rispettare la richiesta degli Usa per una sospensione dei dazi al fine di riprendere il dialogo a Bruxelles. La stampa di Pristina ha dedicato questa mattina ampio spazio alla questione dei dazi, nel quadro della missione in Kosovo da parte della delegazione Usa. Dopo i loro incontri di ieri pomeriggio con il presidente Hashim Thaci e il premier Ramush Haradinaj, finalizzati principalmente a chiedere a Pristina di annullare la misura restrittiva al commercio, il capo del governo kosovaro non ha dato segnali di voler fare passi indietro acconsentendo alle richieste di Washington. Un esito migliore sembra essere determinato dagli incontri odierni. (segue) (Kop)