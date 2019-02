Kosovo: presidente Thaci, pronto a dimettermi se verrà respinto accordo con Serbia (2)

- Nei giorni scorsi la stampa della regione balcanica ha diffuso alcuni punti che sarebbero parte di una bozza di accordo negoziata "in segreto" da Kosovo e Serbia. Mitrovica città libera, uno status speciale per il complesso minerario di Trepca, la valle di Presevo al Kosovo, il patriarcato di Pec e alcune chiese serbe - attualmente in territorio kosovaro - potrebbero ricevere uno status di extraterritorialità: questi alcuni punti oggetto della bozza segreta. Per quanto riguarda il complesso minerario di Trepca, conteso da anni tra Kosovo e Serbia, lo status speciale dovrebbe aprire le porte alla creazione di un consorzio sino-statunitense-francese che potrà sfruttare la miniera per un periodo di 99 anni: il 15 per cento dei profitti andrebbero alla città di Mitrovica; il 35 per cento alla Serbia; e il 50 per cento al Kosovo. (segue) (Kop)