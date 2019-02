Nord Macedonia-Albania: incontro ministri Esteri, integrazione euro-atlantica chiave per stabilità Balcani (2)

- Il ministro macedone Dimitrov, da parte sua, ha osservato che Macedonia del Nord e Albania hanno rapporti bilaterali eccellenti e continueranno a sostenere i rispettivi percorsi di integrazione euro-atlantica. Il capo della diplomazia di Skopje ha risposto in conferenza stampa anche su una domanda relativa al dialogo tra Kosovo e Serbia, evidenziando che la Macedonia del Nord sosterrà un'intesa tra le parti in quanto sarebbe un contributo importante per la stabilità della regione balcanica. "Crediamo che ogni accordo tra Serbia e Kosovo dovrebbe portare al reciproco riconoscimento e dovrebbe offrire al Kosovo una chiara prospettiva europea e per quanto riguarda un seggio nell'Onu", ha dichiarato il ministro degli Esteri albanese. (Mas)