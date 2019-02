I fatti del giorno - Balcani (5)

- Nord Macedonia-Albania: incontro ministri Esteri, integrazione euro-atlantica chiave per stabilità Balcani - L'Albania è lieta per il fatto che la Macedonia del Nord sia riuscita ad archiviare l'annosa disputa sul nome con la Grecia, aprendo le porte alla sua adesione alla Nato. Lo ha detto il ministro degli Esteri albanese Gent Cakaj, oggi in visita a Skopje, nella conferenza stampa congiunta con l'omologo macedone Nikola Dimitrov. "La Macedonia del Nord non è solo un paese amico, ma anche un partner strategico per l'Albania. Gli albanesi che vivono qui sono parte del successo di questo paese", ha dichiarato Cakaj auspicando un ulteriore espansione dei rapporti bilaterali tra Skopje e Tirana, che si dovrebbero a suo parere "sostenere a vicenda" nel percorso di adesione all'Unione europea. Il capo della diplomazia di Tirana ha elogiato il governo di Skopje per l'approvazione della nuova legge sulle lingue ufficiali, che rafforza i diritti della minoranza albanese. Cakaj ha annunciato un altro sviluppo positivo nei rapporti tra i due paesi: la prossima apertura di un consolato albanese a Manastir.Il ministro macedone Dimitrov, da parte sua, ha osservato che Macedonia del Nord e Albania hanno rapporti bilaterali eccellenti e continueranno a sostenere i rispettivi percorsi di integrazione euro-atlantica. Il capo della diplomazia di Skopje ha risposto in conferenza stampa anche su una domanda relativa al dialogo tra Kosovo e Serbia, evidenziando che la Macedonia del Nord sosterrà un'intesa tra le parti in quanto sarebbe un contributo importante per la stabilità della regione balcanica. "Crediamo che ogni accordo tra Serbia e Kosovo dovrebbe portare al reciproco riconoscimento e dovrebbe offrire al Kosovo una chiara prospettiva europea e per quanto riguarda un seggio nell'Onu", ha dichiarato il ministro degli Esteri albanese. (Res)