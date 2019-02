Kosovo-Serbia: stampa di Pristina, governo insiste su dazi nonostante appelli Usa

- Nonostante i "chiari appelli" da parte degli Stati Uniti, il governo del Kosovo insiste nel non voler cancellare i dazi imposti sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. La stampa di Pristina dedica ampio spazio oggi alla questione, dopo quello che viene definito un mancato successo della missione in Kosovo da parte della delegazione Usa formata dal direttore per gli Affari europei presso il Consiglio nazionale di sicurezza John Erath e del direttore per i Balcani Brad Berkley. Dopo i loro incontri di ieri pomeriggio con il presidente Hashim Thaci e il premier Ramush Haradinaj, finalizzati principalmente a chiedere a Pristina di annullare la misura restrittiva al commercio, il capo del governo kosovaro non ha dato segnali di voler fare passi indietro acconsentendo alle richieste di Washington. La delegazione statunitense si trova anche oggi a Pristina, dove sono in programma incontri con i principali partiti dell'opposizione. (segue) (Kop)