Kosovo: premier Haradinaj, decisione sui dazi nata per proteggere confini nazionali (4)

- "Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj dovrebbe agire con responsabilità decidendo di sospendere i dazi sull'importazione dei prodotti serbi e bosniaci", ha dichiarato nei giorni scorsi il consigliere della presidenza kosovara, Bekim Collaku, parlando al portale d'informazione "Klan Kosova". "Ci sono grandi possibilità per noi di finire in uno scenario in cui il Kosovo è responsabile per la mancanza di funzionamento del dialogo (con la Serbia)", ha dichiarato Collaku invitando il governo a "ritirare la decisione" per ridare un'opportunità ai negoziati. "La nostra integrità territoriale non sarà discussa al tavolo", ha assicurato il consigliere del presidente Hashim Thaci osservando che Pristina dovrebbe ascoltare i consigli dei suoi alleati, Stati Uniti su tutti. (segue) (Kop)