Kosovo: presidente Thaci ricorre a Corte costituzionale contro trasferimento proprietà a comuni

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha fatto ricorso alla Corte costituzionale contro la decisione del governo per il trasferimento dei beni immobili del Kosovo ai comuni, esentandoli dal processo di privatizzazione. Lo riferisce il quotidiano "Koha", secondo cui il presidente Thaci ha accusato il primo ministro Ramush Haradinaj di violare la Costituzione e di mettere in pericolo la sicurezza nazionale con i suoi piani. Thaci ha inoltre affermato che questa decisione rappresenta l'inizio dell'attuazione dello Statuto dei municipi a maggioranza serba. Per questo motivo, il presidente ha chiesto alla Corte costituzionale l'interpretazione degli articoli 92 e 93, relativi al diritto del governo di trasferire proprietà immobili ai comuni, nonostante vi sia un'apposita legge sulle proprietà pubbliche. Il presidente del parlamento Kadri Veseli ha fatto sapere di sostenere la linea di Thaci aggiungendo che ogni decisione della Corte costituzionale dovrà essere attuata. (Kop)