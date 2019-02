Kosovo-Serbia: fonti stampa, diffusi contenuti bozza accordo per normalizzare rapporti

- Mitrovica città libera, uno status speciale per il complesso minerario di Trepca, la valle di Presevo al Kosovo, il patriarcato di Pec e alcune chiese serbe - attualmente in territorio kosovaro - potrebbero ricevere uno status di extraterritorialità. Sarebbero questi alcuni dei punti chiave, parte di una bozza di accordo negoziata "in segreto" da Kosovo e Serbia, secondo quanto emerso in questi giorni sui sociali network kosovari come riportato oggi dal portale d'informazione "Independent Balkans News Agency". Per quanto riguarda il complesso minerario di Trepca, conteso da anni tra Kosovo e Serbia, lo status speciale dovrebbe aprire le porte alla creazione di un consorzio sino-statunitense-francese che potrà sfruttare la miniera per un periodo di 99 anni: il 15 per cento dei profitti andrebbero alla città di Mitrovica; il 35 per cento alla Serbia; e il 50 per cento al Kosovo. (segue) (Kop)