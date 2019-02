Balcani: ex premier kosovaro Mustafa, Serbia non interessata a tagliare legami con Kosovo

- La Serbia non è interessata a recidere i legami con il Kosovo: lo ha detto oggi il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, secondo cui Belgrado tanto meno ha intenzione di riconoscere l'indipendenza di Pristina. "Le azioni della Serbia e la sua campagna contro il riconoscimento del Kosovo, e contro l'adesione del paese all'Interpol, dimostrano che Belgrado non è interessata a tagliare i legami con il Kosovo", ha dichiarato il leader del maggiore partito dell'opposizione citato dall'emittente "Rtk". Secondo Mustafa, questo comportamento "va contro le relazioni di buon vicinato, la pace e la stabilità, per cui sono impegnati i paesi dei Balcani occidentali". A suo modo di vedere, questo comportamento "non ha niente a che vedere con i messaggi inviati dall'Unione europea e degli Stati Uniti per un accordo finale tra i due paesi". (Kop)