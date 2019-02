Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, proseguire dialogo senza ridefinire i confini

- Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, si è dichiarato disponibile a proseguire il dialogo con Belgrado, ma non accetterà la proposta della Serbia di ridefinire i confini del paese. “La proposta di Belgrado (di modificare i confini) è sicuramente legata al progetto del presidente russo, Vladimir Putin, di mantenere la regione balcanica in un contesto di instabilità. Ridefinire i confini significa incorrere nuovamente in tragedie”, ha ribadito oggi il premier kosovaro. Secondo quanto riportato dal portale d'informazione “Gazeta Express”, Haradinaj avrebbe ribadito inoltre che la decisione di introdurre dazi del 100 per cento sulle importazioni dalla Serbia non dovrà interferire con la ripresa dei negoziati tra Pristina e Belgrado. (Kop)