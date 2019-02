Kosovo-Serbia: fonti stampa, diffusi contenuti bozza accordo per normalizzare rapporti (3)

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci continua ad insistere sulla proposta per la correzione dei confini tra Kosovo e Serbia, come parte di un accordo finale per normalizzare i rapporti, sebbene la piattaforma governativa approvata dalla nuova squadra negoziale di Pristina non preveda questo scenario. Il quotidiano "Zeri" ha citato nei giorni scorsi alcuni analisti locali secondo cui, anche se venisse approvata dal parlamento, la piattaforma governativa sul dialogo non potrebbe offrire garanzie sul fatto che i confini del paese non vengano comunque negoziati nell'ambito di un accordo finale con la Serbia. La nuova squadra negoziale, sostengono, avrebbe infatti un ruolo meramente tecnico mentre i negoziati di alto livello saranno condotti in ogni caso dal presidente Thaci. Nei giorni scorsi anche il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, si è espresso sul punto durante la sua visita negli Stati Uniti: il capo del governo di Vienna si è detto favorevole alla proposta di modifiche territoriali tra Pristina e Belgrado pur notando ce si tratta di una questione molto delicata. (segue) (Kop)