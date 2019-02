Albania: in calo visitatori stranieri a gennaio 2019, meno 9,8 per cento

- Il numero degli stranieri che hanno visitato l'Albania lo scorso mese di gennaio si è ridotto rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo rivelano i dati dell'Istituto albanese delle statistiche, Instat. Il numero dei visitatori è stato di 209.520 persone, ossia 9,8 per cento in meno. Un forte calo si è verificato per quelli provenienti dal Kosovo e dalla Macedonia del Nord, rispettivamente -18,8 e -19,1, i quali rappresentano oltre il 45 per cento del totale degli stranieri che hanno visitato l'Albania. In crescita del 3,1 per cento il numero degli italiani giunti in Albania, salito a 19.335 visitatori. (Alt)