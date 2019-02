I fatti del giorno - Balcani

- Serbia-Italia: Vucic riceve ambasciatore Lo Cascio, focus su visita premier Conte a Belgrado - Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi l'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio. Secondo un comunicato della presidenza serba, al centro del colloquio sono stati i temi relativi ai rapporti bilaterali e alla prossima visita del premier italiano Giuseppe Conte in Serbia. I due interlocutori hanno anche discusso della prospettiva europea della Serbia e della situazione relativa al dialogo Belgrado-Pristina. Il presidente Vucic ha espresso soddisfazione per il livello delle relazioni bilaterali, aggiungendo che esiste spazio per approfondire la collaborazione economica. A ciò contribuirà la visita del premier Conte, che i due interlocutori vedono come occasione per un rafforzamento della cooperazione economica. L'ambasciatore Lo Cascio ha ribadito che questa sarà una nuova fase del dialogo politico fra l'Italia e la Serbia, auspicando che dopo la visita di Conte possa avvenire una visita del presidente Vucic in Italia, come prova di un vero partenariato fra i due paesi. Riguardo alla questione kosovara, Vucic si è detto preoccupato per la posizione di Pristina che, nonostante le pressioni della comunità internazionale, non vuole abolire le tasse sulle merci serbe, e anche per l'impossibilità dell'Unione europea di esercitare maggiore pressione sulle autorità di Pristina. Vucic ha infine sottolineato che la Serbia tornerà al dialogo solo dopo il ritiro dei dazi. (segue) (Res)