Kosovo: premier Haradinaj, decisione sui dazi nata per proteggere confini nazionali (2)

- Le importazioni del Kosovo sono calate di 120 milioni di euro negli ultimi tre mesi, da quando il governo ha applicato dazi del 100 per cento sui prodotti serbi e bosniaci. Lo ha affermato ieri il direttore delle Dogane kosovare, Bahri Berisha. "Le importazioni dalla Serbia sono calate di 100 milioni di euro e dalla Bosnia Erzegovina di 20 milioni di euro", ha dichiarato Berisha citato dal portale "Telegrafi.com". Secondo alcuni dati dell'ufficio doganale, il Kosovo ha rimpiazzato i beni serbi sopratutto con quelli da Albania, Macedonia del Nord e Canada. "Il Kosovo non cancellerà i dazi sull'importazione dei prodotti serbi e bosniaci fino a quando sarò al governo", ha detto il primo ministro di Pristina Ramush Haradinaj. Secondo Haradinaj, il Kosovo non arretrerà nel confronto con la Serbia in quanto "il diritto politico" riconosciuto da "tutte le norme" dovrebbe essere "il riconoscimento (di Pristina) da parte della Serbia, così come le scuse per quanto hanno fatto in Kosovo, non solo durante la guerra, ma anche nella fase precedente". (segue) (Kop)