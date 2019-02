Speciale energia: Kosovo, premier Haradinaj sospende lavori per centrale idroelettrica sul fiume Prizren

- Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha ordinato questa mattina la sospensione dei lavori per la costruzione della centrale elettrica sul fiume Prizren Bistrica. La decisione arriva a seguito delle manifestazioni di protesta dei residenti locali e degli ambientalisti, preoccupati dell'impatto ambientale dell'opera situata nei pressi del parco nazionale Rugova, secondo quanto riportato dai media locali. "A seguito delle proteste dei residenti della zona, ho ordinato la sospensione di ulteriori attività, finché non sarà più chiaro l'impatto ambientale dell'impianto sul territorio circostante", ha spiegato Haradinaj. "Le attività che vanno contro gli interessi dei residenti locali non devono essere approvate". Al momento il carbone rappresenta il 97 per cento delle fonti energetiche del paese, che sta tentando di diversificare il proprio fabbisogno energetico. (Kop)