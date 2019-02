Kosovo: presidente Thaci, pronto a dimettermi se verrà respinto accordo con Serbia (5)

- La sovranità del Kosovo "è intatta, inalienabile, indivisibile e protetta da tutti i mezzi forniti dalla Costituzione e dalla legge". Questa una delle "linee rosse" previste nella piattaforma per il dialogo con la Serbia approvata dal governo kosovaro e dal parlamento. I contenuti della piattaforma sono stati rivelati dal quotidiano "Zeri". La piattaforma è articolata su 18 punti e una condizione: il fatto che la delegazione serba abbia l'autorità per accordare il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo prima di sedersi al tavolo dei negoziati con Pristina a Bruxelles. Il documento ribadisce che i confini del Kosovo non sono negoziabili e auspica la creazione di un tribunale per le indagini sui crimini commessi dalla Forze armate serbe in Kosovo nel 1998 e 1999. La piattaforma evidenzia inoltre che la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza Onu dovrebbe essere dichiarata non valida mentre l'accordo finale con Belgrado dovrebbe aprire a Pristina le porte dell'adesione alle Nazioni Unite. (segue) (Kop)