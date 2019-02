Kosovo: presidente Thaci, pronto a dimettermi se verrà respinto accordo con Serbia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appena concluso una riunione con la delegazione e abbiamo finalmente un accordo sulla piattaforma, che si basa sul dettato costituzionale, rispettandolo pienamente, e costituisce una garanzia sufficiente per il Kosovo”, ha affermato il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj. Il primo ministro ha poi invocato il contributo positivo e il sostegno all’iniziativa da parte dei partiti di opposizione. Intanto la Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha reso noto che non sosterrà in parlamento la nuova piattaforma di dialogo con la Serbia. Come ribadito dal leader del maggiore partito dell'opposizione, Avdullah Hoti, l'entità incaricata dall'attuale governo di Pristina "non ha la legittimità politica per negoziare". Ldk continua a ritenere indispensabili elezioni anticipate o un governo di transizione prima della ripresa del dialogo con la Serbia. (segue) (Kop)