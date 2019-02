I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo-Serbia: Usa puntano su diplomatico Reeker per normalizzazione rapporti - Gli Stati Uniti hanno nominato il diplomatico esperto di Balcani, Philip Reeker, per affrontare le questioni aperte al fine di raggiungere un accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo. Reeker dovrebbe andare a sostituire Wess Mitchell come responsabile del Dipartimento di Stato per l'Europa e l'Eurasia, secondo quanto riportato dall'emittente kosovara "Rtk". L'ambasciatore Reeker è conosciuto per essere uno dei maggiori promotori dei rapporti tra Stati Uniti e Grecia; mentre nella nuova posizione dovrà gestire il processo di normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado, l'integrazione europea di Tirana e Skopje, e una serie di questioni importanti per la regione balcanica. In passato Reeker è stato portavoce di Christopher Hill, inviato Usa per i negoziati di Rambouillet. (Res)