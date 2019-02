Kosovo: leader Ldk Mustafa, necessario creare governo con ampio sostegno (7)

- Il capo dello Stato ha quindi rimarcato che l'obiettivo finale del dialogo è quello di arrivare ad un accordo comprensivo e vincolante che garantisca al Kosovo un seggio alle Nazioni Unite e il riconoscimento da parte della Serbia. "Questo significa che non ci sarà mai un altra guerra tra Kosovo e Serbia, che i confini saranno in linea con gli standard europei e il Kosovo rimarrà un paese multi-etnico come la Serbia", ha dichiarato Thaci. Il presidente ha quindi precisato che il lago di Gazivoda, la città di Mitrovica e il complesso minerario di Trepca, tutte aree a maggioranza serba, rimarranno parte del Kosovo; mentre anche i comuni della valle di Presevo, attualmente nella Serbia meridionale, entreranno a far parte del territorio del paese. (Kop)