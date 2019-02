Serbia: ministro Esteri Dacic critico su nuovo tentativo Kosovo di adesione a Interpol (2)

- Nello scorso novembre, il Kosovo non ha raggiunto il numero di voti sufficienti per ottenere l'adesione all'Interpol. Questo l'esito emerso dalla riunione di Abu Dhabi dell'Assemblea generale dell'Interpol. Pristina, per diventare un paese membro dell'organizzazione internazionale, avrebbe dovuto ottenere una maggioranza di due terzi dei paesi membri presenti alla riunione. Alla prima votazione 76 paesi hanno sostenuto l'adesione del Kosovo all'Interpol, mentre 56 paesi hanno votato contro e 22 si sono astenuti. Esito simile anche nella seconda votazione, con soli 68 paesi membri a sostenere l'ingresso di Pristina, a fronte dei 51 contrari e di 16 astenuti. Il ministro dell'Interno della Serbia ha subito commentato l'esito del voto odierno parlando di "vittoria" per Belgrado. (segue) (Seb)