Serbia: ministro Esteri Dacic critico su nuovo tentativo Kosovo di adesione a Interpol (3)

- Nonostante gli sforzi profusi dalla diplomazia di Pristina, anche nel 2018 quindi il Kosovo non è riuscito a centrare l'obiettivo dell'adesione all'Interpol. Il ministro degli Esteri Behgjet Pacolli aveva dichiarato nelle scorse ore che il Kosovo "ha buone probabilità di diventare un paese membro dell'Interpol". "Siamo a sole poche ore da un momento importante e credo che il Kosovo diventerà un paese membro dell'Interpol in quanto sarebbe un voto meritato per il Kosovo come Stato in via di consolidamento", aveva dichiarato Pacolli. La posizione della Serbia contraria all'ingresso del Kosovo nell'Interpol è tradizionalmente sostenuta anche da grandi paesi come Russia e Cina. (Seb)